Правоохранители составили протокол. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области «Лада» врезалась в машину участкового. ДТП произошло в Искитимском районе.

— Участковый находился на вызове. Он припарковал машину возле дома и оформлял смерть одного из местных жителей. В этот момент и произошло столкновение, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, за рулем сидел 36-летний мужчина. Он был выпивший, но от медицинского освидетельствования отказался.

Правоохранители составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ — « Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сибиряку грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

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