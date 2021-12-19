Правоохранители составили протокол.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области «Лада» врезалась в машину участкового. ДТП произошло в Искитимском районе.
— Участковый находился на вызове. Он припарковал машину возле дома и оформлял смерть одного из местных жителей. В этот момент и произошло столкновение, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как оказалось, за рулем сидел 36-летний мужчина. Он был выпивший, но от медицинского освидетельствования отказался.
Правоохранители составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ — « Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сибиряку грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.
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