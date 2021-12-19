Новосибирцы недовольны тем, как почистили снег. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы пожаловались на состояние улиц после снегопада. Об этом один из подписчиков группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» написал пост.

— Хотел поделится новой технологией уборки снега которую освоили на улице Учительской, 39. Трактор сгреб весь снег с дороги к дому и на тротуар. Теперь пройти там почти невозможно, — возмущается мужчина.

На кадрах видно, что весь выпавший снег лежит огромными глыбами на тротуаре. По словам сибиряка, там сложно пройти. Да и на рабочей неделе будет сложно добраться до детских садов и школ.

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