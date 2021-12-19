Красный волк из Новосибирска нашел себе невесту в Ярославле

Самец прибыл из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило. Фото: группа "Ярославский зоопарк" "ВКонтакте"

Красный волк Мэн из Новосибирска поселился в Ярославском зоопарке. Зоологи взяли его в пару к волчице, которая живет в местном зверинце.

— Мэну 7 лет, а это значит, что он находится в расцвете сил — в зоопарках волки живут до 15 лет, что в 3 раза дольше, чем в дикой природе. Сейчас волк осваивается на новом месте и находится в соседнем вольере со своей будущей близкой подругой — красной волчицей Хурмой. Они знакомятся и привыкают друг к другу. А спустя месяц их переведут в один вольер, — сообщили в Ярославском зоопарке.

Посетители зоопарка в восторге от редкого волка и называют его красавцем.

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