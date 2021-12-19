Стройку планируют закончить в следующем году. Фото: nso.ru

В Новосибирске начали строить новую инфекционную больницу . Об этом сообщили в правительстве региона

— Модель ГЧП позволяет привлекать средства из различных источников и делать это оперативно, некоторые процессы можно запараллелить. Только так в короткий срок можно построить подобный объект», — отметил Андрей Травников на выездном совещании на месте строительства.

Больница будет находится в близи поселка Садовый. На совещании было отмечено, что проект строительства удалось быстро защитить и добиться финансирования. Она будет рассчитана на 504 койки.

По предварительной информации, строительство планируют закончить уже в следующем году.

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