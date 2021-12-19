В Новосибирске от коронавируса умер 36-летний мужчина

За сутки заболели 382 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб Новосибирской области опубликовал свежие данные по коронавирусу.За сутки врачи выявили 382 новых заболевших коронавирусом за сутки, в том числе заболели 64 ребенка.

— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 36 лет, 73 года, 89 лет и женщины в возрасте 59 лет, 62 года, 70 лет, 73 года, 74 года, 79 лет, 83 года, 85 лет, 87 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4 071 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 312 пациентов, среди них 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 3 708 человек, в том числе 44 ребенка.

Общее число случаев заражения COVID-19 с начала эпидемии составило 90 168 человек. Так же 60 797 пациентов выздоровели, за прошедшие сутки врачи выписали из больниц 121 человека.

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