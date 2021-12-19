Собака была рада снова увидеть хозяйку. Фото: скриншот из видео.

Новосибирские спасатели вытащили овчарку из ямы. Инцидент произошел днем 18 декабря. Собак гуляла вместе с хозяйкой по улице Краузе.

— Овчарка упала в узкую и глубокую яму, напоминающую шурф под сваи. Вытащить животное самостоятельно женщина не смогла, — сообщают спасатели в группе «МАСС (16+)» в социальных сетях.

Сибирячка позвонила спасателям. Они приехали и решили вытащить пса с помощью веревки. Когда ее конец опустили в яму, то собака быстро сообразила и ухватилась за него. Вытащить овчарку удалось со второго раза.

После этого животное передали счастливой хозяйке.

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