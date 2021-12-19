«Такое каждую пятницу. Все дворы заблокированы»: сибиряк снял гигантскую пробку у новосибирской мечети

Во дворе не проехать. Фото: скриншот из видео

Новосибирец снял гигантскую пробку у мечети. По его словам, такую картину жители местных домов наблюдают не первый раз.

— Каждую пятницу получаем такую проблему. Вокруг много платных парковок, но водители выбирают вариант полегче и оставляют автомобили во дворах, — рассказал КП-Новосибирск Роман, очевидец.

На кадрах видно, что машины стоят плотно во дворе и мешают другим автомобилистам проехать. Как утверждает Роман, во двор невозможно заехать и выехать.

Напомним, что на этой неделе из-за погодных условий на выходных пробки достигали 7-8 баллов.

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