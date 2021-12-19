Каток будет работать с 11 утра. Фото: instagram.com/tereshkova_anna/
В Новосибирске открылся каток на Михайловской набережной . Об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
— Дорогие друзья! На Михайловской набережной открылся каток! Очень красиво! — написала Анна Терешкова, вице-мэр, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
В конце декабря сибиряки смогут посетить ледовый городок. Его открытие было запланировано на 30 декабря. В этом году темой ледового городка на Михайловской набережной станут цирковые представления.
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