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Общество19 декабря 2021 5:20

В Новосибирске установили источник вони на улицах

Об этом завил мэр города
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Горожане не первый год жалуются на запах.

Горожане не первый год жалуются на запах.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске установили источник вони на улицах. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции 16 декабря.

— Источники определены, закончились дискуссии. К решению этой проблемы подключились в том числе государственные органы, надзорные, у которых есть права и полномочия, — кратко прокомментировал ситуацию градоначальник.

Напомним, что жители города не первый год жалуются на неприятный запах на улицах. Кто-то предполагал, что во всем виноваты промышленные предприятия, другие на животноводство. На вонь чаще всего жалуются жители Центрального, Калининского, Заельцовского и даже Дзержинского районов.

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