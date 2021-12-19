Горожане не первый год жалуются на запах.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске установили источник вони на улицах. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции 16 декабря.
— Источники определены, закончились дискуссии. К решению этой проблемы подключились в том числе государственные органы, надзорные, у которых есть права и полномочия, — кратко прокомментировал ситуацию градоначальник.
Напомним, что жители города не первый год жалуются на неприятный запах на улицах. Кто-то предполагал, что во всем виноваты промышленные предприятия, другие на животноводство. На вонь чаще всего жалуются жители Центрального, Калининского, Заельцовского и даже Дзержинского районов.
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