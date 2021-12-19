В центре Новосибирска такси столкнулось с иномаркой

Авария произошла ночью. Фото: «АСТ-54 Black».

В центре Новосибирска таксист столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает телеграмм-канал «АСТ-54 Black».

— На пересечении Ленина и проспекта Димитрова водитель седана Volkswagen Polo службы такси столкнулся с внедорожником Chevrolet Tahoe, — говорят подписчики канала.

На кадрах видно, что на лобовое стекло машины такси повреждено, будто об него кто-то ударился. У второго автомобиля полностью разбита передняя часть.

— По словам подписчика, такси проехало на красный сигнал светофора, — уточняется в группе.

По предварительной информации, оба водителя пострадали. На месте работала скорая помощь и экипаж ГИБДД.

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