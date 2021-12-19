Погода в Новосибирске на 19 декабря 2021 года: в городе похолодает до -11

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 19 декабря 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 19 декабря 2021 будет прохладной. Так, в городе похолодает до -11 градусов. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В ночь на 19 декабря в Новосибирске будет -9…-11 градусов. Днем — -4…-6 градусов. В городе будет облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой снег, в первой половине дня преимущественно без осадков, во второй половине дня ожидается небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица, — говорится в сообщении метеорологов.

По данным «Яндекс Погоды», в Новосибирске днем 19 декабря будет -8…-10 градусов. В течение дня будет идти снег. Ветер будет дуть восточный, порывы его достигнут 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

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