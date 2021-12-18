Студент второго курса НГУ стал лауреатом национальной литературной премии. Фото: "Навигатор".

Антон Зоркальцев, второкурсник Гуманитарного института НГУ, член студенческого литклуба «ПолLitera et cetera», стал лауреатом Национальной молодежной литературной премии. Организатором конкурса выступил Роскультцентр при поддержке Росмолодежи. Об этом сообщает портал «Навигатор».

Всего на конкурс отправили 917 заявок со всей России. Жюри премии стали популярные авторы — Вадим Панов, Максим Замшев, Влад Маленко.

Новосибирский студент о конкурсе узнал от сестры. Ему удалось лишь с третьего раза загрузить подборку стихов на сайт издательства «Эксмо» — Антон столкнулся с системными сбоями. Однако его упорство вознаградили.

Лауреатов пригласили в столицу, оплатив им дорогу и проживание. Церемония награждения прошла в ДК «Трехгорка».

Антон Зоркальцев занял первое место в номинации «Поэзия». Его наградили памятным дипломом, электронной «читалкой», а также вручили парню сертификат на обучение на онлайн-литкурсах. А еще есть вероятность, что у Антона Зоркальцева в Москве приличным тиражом выйдет томик стихов. Сейчас в «Эксмо» решают судьбу его рукописи.

Для самого Антона победа в конкурсе — знак того, что он находится на верном пути.

Известно, что парень пишет стихи с 2017 года.

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