В новосибирском супермаркете мужчина угрожал продавцам ножом. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 18 декабря, в супермаркет на улице Ольги Берггольц в Новосибирске явился мужчина. Он схватил с полки банку пива. А затем, спрятавшись в дальнем углу магазина, стал его распивать. Очевидцы сняли наглого новосибирца на видео.

— К нему подошел сотрудник магазина с требованием оплатить товар. На это гражданин пригрозил ножом, — рассказали очевидцы.

На кадрах, которые появились в распоряжении КП-Новосибирск, сотрудники супермаркета призывали хулигана к совести. Они спрашивали его, зачем он носит с собой нож. Новосибирец, сидя на корточках, с банкой пива в руках, уверял, что оружие ему нужно для самообороны. Продавцы просили гражданина оплатить товар, грозя охраной. Тот, попивая алкоголь, спокойно ответил: «Ну, вызывайте».

Новосибирцы, ставшие свидетелями пьяной выходки, добавили, хулиган допил пиво, поставил пустую банку на полку с яйцами и удалился из магазина.

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