В Новосибирске водитель «Лады» чуть не сбил пешеходов . Фото: стоп-кадр.

В соцсетях появилось видео эпичного дорожного инцидента, который чудом не обернулся трагедией. Все произошло на улице Дуси Ковальчук 13 декабря.

На кадрах, которые появились в группе «АСТ-54» видно, что три пешехода — женщина и две девушки начинают переходить дорогу на мигающий зеленый. На середине пути загорается красный, но они продолжают движение, не глядя по сторонам. В это время на зеленый летит «Лада» и практически врезается в невнимательных пешеходов. Судя по кадрам, наезда удалось избежать лишь чудом.

По правилам ПДД, опубликованные кадры — показатель взаимного нарушения правил дорожного движения. Так, пешеходы должны переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора, внимательно смотря по сторонам. А вот водителям нужно руководствоваться пунктом 14.3 ПДД. Он подразумевает следующее — водители на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора должны предоставлять пешеходам возможность завершить переход проезжей части.

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