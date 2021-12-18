Умер Николай Фомичев — экс-директор Новосибирского НИИТО. Фото: пресс-служба НИИТО.

В субботу, 18 декабря, стало известно о смерти Николая Фомичева — экс-директора Новосибирского НИИТО. Он руководил институтом 20 лет — с 1986 по 2006 год. Николай Гаврилович скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе института.

За годы работы в НИИТО Николай Фомичев создал инфраструктуру клиник института, которая позволила вывести лечебный процесс на международный уровень. Известно, что медик на базе НИИТО организовал Центр патологии позвоночника Минздрава России, а также создал центр эндопротезирования крупных суставов регионального уровня. Кроме того, во время работы профессора в институте внедрили новые методы лучевой диагностики, лабораторного оборудования и эндоскопической техники, добавили в пресс-службе НИИТО

Кроме продуктивного руководства Николай Григорьевич активно занимался научной деятельностью. Так, он стал автором 180 статей, 15 патентов и семи монографий. Кроме того, профессор подготовил к работе 17 кандидатов медицинских наук и 12 докторов медицинских наук.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Гавриловича.

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