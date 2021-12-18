В Ленинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный дом. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 18 декабря, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул двухэтажный дом. ЧП произошло на улице Серафимовича. Крупный пожар на видео сняли очевидцы и опубликовали кадры в соцсети.

— По предварительной информации, возгорание произошло в здании, которое было расселено, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, пламя полностью охватило строение.

По словам очевидцев, на месте работают несколько пожарных расчетов.

В ГУ МЧС по Новосибирской области ЧП пока не прокомментировали. Информация уточняется.

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