В Ленинском районе Новосибирска загорелся двухэтажный дом. Фото: стоп-кадр.
В субботу, 18 декабря, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул двухэтажный дом. ЧП произошло на улице Серафимовича. Крупный пожар на видео сняли очевидцы и опубликовали кадры в соцсети.
— По предварительной информации, возгорание произошло в здании, которое было расселено, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, пламя полностью охватило строение.
По словам очевидцев, на месте работают несколько пожарных расчетов.
В ГУ МЧС по Новосибирской области ЧП пока не прокомментировали. Информация уточняется.
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