Еще 16 жителей Новосибирской области умерли от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 18 декабря, стало известно, что от ковида в Новосибирской области за минувшие сутки умерли еще 16 человек. Такие данные опубликовал оперштаб регионального правительства.

— Скончались мужчины в возрасте 57 лет, 61 год, 66 лет, 66 лет, 70 лет, 72 года, 73 года, 74 года, 75 лет, а также женщины в возрасте 49 лет, 56 лет, 57 лет, 69 лет, 71 год, 80 лет, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 058 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.

Известно, что сейчас в реанимации находятся 333 пациента. К ИВЛ из-за проблемы с дыханием подключены 57 человек.

В оперштабе добавили, за прошедшие сутки ковид выявили еще у 390 жителей Новосибирской области. Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 89 786 человек, среди них 9995 детей. Из хороших новостей — уже 60 676 сибиряков справились с болезнью.

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