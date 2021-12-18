В Новосибирске на Гусинобродском шоссе начали сносить контейнеры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 18 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе начали демонтировать 150 несанкционированных контейнеров. Все эти объекты были установлены самовольно. Решение о демонтаже было принято городской комиссией.

Известно, объекты, которые начали сносить, предназначены для реализации и хранения непродовольственных товаров. Также демонтируют киоски и другие несанкционированные объекты.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, сносом контейнером занимаются сотрудники МКУ «Городской центр наружной рекламы». Также на месте демонтажа присутствуют сотрудники городской администрации, полицейские, помощник прокурора.

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