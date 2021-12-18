В Новосибирске ищут 38-летнего мужчину, ушедшего из ковидария. Фото: ПСО "Маяк".

В Новосибирске ищут 38-летнего Таловского Алексея Николаевича. 13 декабря 2021 года он ушел из 11 больницы на улице Танкистов, на территории которой развернут ковидарий. После этого о местонахождении сибиряка ничего неизвестно. О его исчезновении сообщили волонтеры ПСО «Маяк».

— Он ушел с территории больницы около 7 утра. Приметы пропавшего — рост 170 сантиметров, темно-русые волосы, короткая стрижка и карие глаза. При ходьбе мужчина сутулится. В день исчезновения был одет в темную вязаную шапку, синюю куртку, черные войлочные ботинки, темные штаны, — уточнили волонтеры поискового отряда.

Всех, кому что-то известно о местонахождении новосибирца, просят позвонить по номеру 112 или по телефону 8-951-393-0911.

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