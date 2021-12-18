Умер Юрий Решетняк — известный новосибирский математик института СО РАН. Фото: Семен Кутателадзе // Facebook.

В Новосибирске умер Юрий Решетняк — доктор физико-математических наук, руководитель научного направления Института математики Сибирского отделения Российской академии наук. Он ушел из жизни 17 декабря. Ученому было 92 года. Трагическую новость на своей странице в Facebook опубликовал доктор физико-математических наук, профессор Семен Кутателадзе.

— Ученый по убеждениям, шире узких рамок специализации, противник любых нарушений академических принципов свободы и непредвзятости, непримиримый враг лженауки, борец с «околоучеными». Юрий Григорьевич Решетняк всегда защищал учителей, предшественников, учеников и сотрудников от преследований и клеветы, не взирая ни на какие внешние обстоятельства. Юрий Григорьевич Решетняк — эпоха в сибирской науке. Память о нем будет долгой и светлой, — написал Семен Кутателадзе.

Известно, что Юрий Решетняк родился в Ленинграде. В 1947 году он поступил на математико-механический факультет Ленинградского университета. После четырехлетнего обучения его оставили в аспирантуре ЛГУ. В 1957 году, когда в Новосибирске решили создать новый научный центр Сибирского отделения Академии наук, Юрий Григорьевич стал одним из первых молодых ученых, кто стал работать в новом институте. В 1960 году он защитил докторскую диссертацию.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Решетняка.

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