Под Новосибирском фура вылетела в кювет и опрокинулась на бок. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 18 декабря, в Ордынском районе Новосибирской области с трассы слетел большегруз и завалился на бок. Кадры с места аварии появились в соцсети.

— На участке трассы 50Н-2218 между селами Рогалево и Филиппово с дороги съехал тягач с полуприцепом, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».

По словам свидетелей инцидента, неравнодушные водители помогли выгрузить содержимое кузова для дальнейшей транспортировки.

По предварительным данным, ЧП обошлось без пострадавших.

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