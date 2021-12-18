Новосибирский фотограф снял заснеженный Академгородок с высоты птичьего полета. Фото: Никита Дюганов.
Фотограф из Новосибирска с помощью квадрокоптера сфотографировал Академгородок, запорошенный снегом. Впечатляющие кадры зимней сказки он опубликовал в группе Amebka во «ВКонтакте».
На снимках сибиряк запечатлел НГУ, улицы Пирогова и Ильича. Также новосибирец сфотографировал гостиницу «Золотая долина» и Студгородок.
На снимках сибиряк запечатлел НГУ, улицы Пирогова и Ильича. Также новосибирец сфотографировал гостиницу «Золотая долина» и Студгородок. Фото: Никита Дюганов.
Для того, чтобы сделать снимки, фотограф использовал дрон. Фото: Никита Дюганов.
При помощи дрона фотограф снял и лес. Новосибирцы восхитились снимками. По их мнению, деревья, укрытые пушистым снегом, выглядят сказочно.
Лес, укрытый пушистым снегом, выглядит сказочно. Фото: Никита Дюганов.
Дома и деревья на снимках укрыты снегом. Фото: Никита Дюганов.
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