Новосибирский фотограф снял заснеженный Академгородок с высоты птичьего полета. Фото: Никита Дюганов.

Фотограф из Новосибирска с помощью квадрокоптера сфотографировал Академгородок, запорошенный снегом. Впечатляющие кадры зимней сказки он опубликовал в группе Amebka во «ВКонтакте».

На снимках сибиряк запечатлел НГУ, улицы Пирогова и Ильича. Также новосибирец сфотографировал гостиницу «Золотая долина» и Студгородок.

На снимках сибиряк запечатлел НГУ, улицы Пирогова и Ильича. Также новосибирец сфотографировал гостиницу «Золотая долина» и Студгородок. Фото: Никита Дюганов.

Для того, чтобы сделать снимки, фотограф использовал дрон. Фото: Никита Дюганов.

При помощи дрона фотограф снял и лес. Новосибирцы восхитились снимками. По их мнению, деревья, укрытые пушистым снегом, выглядят сказочно.

Лес, укрытый пушистым снегом, выглядит сказочно. Фото: Никита Дюганов.

Дома и деревья на снимках укрыты снегом. Фото: Никита Дюганов.

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