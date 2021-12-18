В Новосибирске прогнозируют похолодание до -10 и сильный снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске резко потеплело: в субботу, 18 декабря, столбики термометров показали около 0 градусов. В воскресенье, 19 декабря, в городе похолодает до -10, а снегопад продолжится.

По данным сайта Gismeteo, днем 19 декабря в Новосибирске будет около -10 градусов. Будет идти снег. Порывы ветра составят 3-4 метра в секунду. В понедельник, 20 декабря, в городе снова потеплее — днем температура составит -5 градусов. Снегопад продолжится.

По информации синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в воскресенье днем, 19 декабря, в городе будет -9…-11 градусов. В первой половине дня осадков не ожидается. А вот во второй будет идти мокрый снег с дождем. На дорогах местами возможен гололед.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.