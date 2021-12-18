В Новосибирске закрыли главный каток у НОВАТа. Фото: Управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.
В субботу, 18 декабря, в Новосибирске закрыли знаменитый каток у оперного театра. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта мэрии города. Примечательно, что открыли его накануне.
— Закрытие связано с обильными осадками виде дождя и мокрого снега, а также резким потеплением. Специалисты отмечают, что заливка площадки при таких условиях лишь повредит ледовое основание, — говорится в сообщении властей.
Известно, что каток откроют после того, как температура понизится, а снег с дождем прекратится.
Напомним, стоимость проката для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка коньков — 120 рублей за пару. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.
Площадь катка необычной формы — 2 тысяч квадратов. Там есть теплые раздевалки, а также камеры хранения.
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