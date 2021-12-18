В Новосибирске после 30 лет вещания закрывается телестанция «Мир». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске после 30-летнего вещания закрывают телестанцию «Мир». Об этом в соцсетях рассказали сотрудники телеканала.

— Сегодня утром состоялась последняя съемка в истории телестанции «Мир». 30-летняя история частного новосибирского телевещания... 15,5 лет из этой истории писал и я. Очень жалко! — сообщил в Инстаграм редактор телеканала «ОТС», журналист Алексей Кудинов.

По словам Кудинова, причин закрытия много. Среди них — переход на цифровое телевидение, «выдавливание» региональных телеканалов, падение рекламы, управленческий застой.

Журналист пожелал коллегам, оставшимся без работы, скорейшего трудоустройства.

Известно, что вещание телестанции «Мир» началось в августе 1991. С 2006 года по 2021 год основную часть эфира на канале ретранслировали программы канала «СТС». По словам Кудинова, «развод» с «СТС» тоже стал одной из причин закрытия телестанции «Мир».

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