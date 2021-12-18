В Новосибирске в гараже нашли мертвого мужчину. Фото: "МАСС".

В одном из гаражей в Кировском районе Новосибирска нашли труп мужчины. Об инциденте, который случился днем, 17 декабря, рассказали в службе спасения МАСС.

— Спасатели получили информацию, что в закрытом гараже на улице Петухова долгое время находится мужчина. Он не реагировал на стуки и не открывал дверь. Спасатели, прибыв на место, открыли гараж. В салоне заглушенного автомобиля находился мертвый мужчина (38-39 лет). Скорее всего, он отравился угарным газом, — говорится в сообщении МАСС.

Тело новосибирца передали родственникам и полицейским.

В службе спасения напомнили, что нельзя прогревать машину в закрытом помещении. Кроме того, при работе в гараже не нужно закрывать дверь на замки.

— Если вам станет плохо, вы можете не успеть выбраться из гаража, а очевидцы или родственники, наоборот, не смогут оперативно попасть внутрь помещения. Угарный газ не имеет запаха и цвета. Он очень опасен, — уточнили в МАСС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.