Полицейские задержали новосибирца, переделавшего газовый пистолет в боевой. Фото: МВД 54.

Новосибирские полицейские при поддержке Росгвардии задержали 40-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте оружия. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— У 40-летнего новосибирца нашли и изъяли газовый пистолет. Он самостоятельно переделал его. Как установила экспертиза, изъятое оружие является боевым и пригодным для стрельбы, — уточнили в пресс-службе полиции.

На сибиряка завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, оружия, боеприпасов». Новосибирцу за изменение пистолета грозит 4 года лишения свобода. Ранее сибиряк уже привлекался к уголовной ответственности. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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