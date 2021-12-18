В Бердске дорожную разметку нарисовали в метель. Фото: "АвтоБердск".

Жителей Бердска возмутили дорожные работы на улице Черемушной. Там, 17 декабря, разметку пешеходного перехода рисовали несмотря на снег, метель и наледь на дороге. Горожане поделились снимками происходящего в соцсетях.

По мнению бердчан, из-за снега разметка исчезнет. Поэтому такая работа — бесполезна. Сибиряки уверены, наносить дорожную разметку в такую погоду — категорически нельзя.

На возмущение горожан откликнулись городские власти. Так, ситуацию прокомментировал замглавы администрации Владимир Захаров:

— Хочу сказать, что данные работы проводятся по инициативе подрядчика для безопасности жителей Бердска. Эти работы подрядчик сделал за свой счет, чтобы обезопасить движение. Это своего рода подарок от подрядчика, — заявил он.

К вечеру 17 декабря «подарок», по словам горожан, ушел под снег. Жители Бердска уверены, что после того, как проезжую часть очистят от снега, нарисованная в метель «зебра» станет невидимой.

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