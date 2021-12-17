В Новосибирске полиция не смогла закрыть аккаунт в инстаграме, продававший липовые сертификаты о вакцинации

Полиция не стала возбуждать уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска Алена обратилась в полицию, наткнувшись в инстаграме на аккаунт, где предлагалось купить липовые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Однако в возбуждении уголовного дела ей отказали.

— В ходе работы по материалу, была осуществлена проверка домена вышеуказанного сайта через «Интернет» ресурс «WhoisIP», в ходе которой было установлено, что домен зарегистрированном в неизвестном городе, также, в ходе проверки вышеуказанного сайта, каких-либо иных установочных данных обнаружено не было, так как сайт обладает функцией «PrivatePerson», что в свою очередь, не позволяет установить место и имя регистрации данного сайта, в связи с чем, установить какую-либо конкретную информацию по данному сайту не представилось возможным, — ответили сибирячке в полиции. — На основании этого принято решение отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, а также за отсутствием в действиях заявителя признаков состава преступления.

Найти владельцев аккаунта не удалось.

При этом, в самом формулировке ответа, при указании ссылки на ресурс, где продавали липовые сертификаты, почему-то было сказано про «продажу дипломов о высшем образовании».

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