В Новосибирск привезли разбившийся в тундре военный самолет «Дуглас С-47»

Фюзеляж самолета прибыл в Новосибирск. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирск привезли фюзеляж самолета «Дуглас» С-47, который разбился в тундре в 1947 году. Пять лет назад борт эвакуировали в Красноярск, а сейчас доставили на аэродром Мочище, где его будут реставрировать.

— Сегодня фюзеляж самолета «Дуглас» С-47, который 70 лет пролежал в тайге благополучно прибыл на аэродром Мочище для дальнейшего восстановления, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

После восстановления, то есть через 1,5 — 2 года, самолет вернется в Красноярск, где станет главным предметом гордости Парка-музея освоения Севера.

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