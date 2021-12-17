В Новосибирске открыли знаменитый каток у НОВАТа

В Новосибирске официально открыли знаменитый каток у оперного театра.

В пятницу, 17 декабря, в Новосибирске официально открыли знаменитый каток у оперного театра. Напомним, он прославился благодаря своей необычной форме. Его не обошли своим вниманием Иван Ургант и Юрий Дудь.

Работать каток будет на протяжении всего зимнего периода. Он открыт по понедельникам каток открыт с трех часов дня до десяти часов вечера, а в остальные дни недели с одиннадцати часов утра. На катке будет работать теплая раздевалка и прокат. Выдача коньков осуществляется до девяти вечера. Кстати, в новогоднюю ночь работу катка продлять не будут: чтобы не создавать скоплений людей. Но праздничная музыка будет играть там до полуночи — для создания атмосферы.

Прокат для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка коньков — 120 рублей за пару. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным.

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