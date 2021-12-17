В Новосибирске убрали два рекламных щита на улице Нарымской

В Новосибирске демонтировали два рекламных баннера на улице Нарымская. Фото: Кадр из видео\ Мэрия Новосибирска

В Новосибирске демонтировали два рекламных баннера на улице Нарымская. Это было сделано в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет у нас в городе в 2023 году. Напомним, согласно распоряжению властей, все реклама на улицах Новосибирска, а особенно на гостевых маршрутах, должна быть оформлена в единой стилистике.

— Сейчас в Новосибирске проводится первый этап оптимизации наружной рекламы по гостевым маршрутам при подготовке к проведению молодежного чемпионата по хоккею 2023 года, — рассказал заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев. — В рамках реализации первого этапа с улиц города запланировано убрать 250 рекламных конструкций различного формата. На сегодня 170 уже демонтированы. Сегодня демонтировало две конструкции „суперсайт“ размером 5 на 15 метров на улице Нарымской, которая является одной из основных улиц гостевого маршрута.

В департаменте отметили, что такие меры должны помочь улучшить визуальный облик улиц и освободить тротуары.

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