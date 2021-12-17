В центре Новосибирска появились новые мусорные контейнеры

В Новосибирске на площади Ленина установили новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске на площади Ленина установили новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в мэрии города.

— Мы находим новые новосибирские предприятия с инновационными разработками, и помогаем внедрять их производство в городскую среду, — рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. — Наша задача — найти из сотен тысяч предприятий и стартапов то, что можно внедрить для улучшения жизни горожан. Установка контейнеров — ярчайший пример нашего сотрудничества.

13 контейнеров в форме колокольчиков появились в около входа в метро: со стороны Первомайского сквера и на территории Театрального сквера. Еще один желтый — расположен со стороны Центрального банка. Еще по три бака находятся с обеих сторон от городского катка со стороны Оперного театра.

Цвет каждого бака определяет, что в него можно выбрасывать. Так, в красные баки нужно бросать пластик и металл, в синий — бумагу, в зеленый — стекло, а в желтый — все перечисленные виды отходов.

Форма контейнеров сделана специально для того, чтобы туда не могли добраться животные и чтобы мусор не разносился ветром. А выемка отходов производится при подъеме баков, открывая двери, которая находится снизу.

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