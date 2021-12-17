Еще 12 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Заболевших - 385 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

17 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 12 человек. Всего в области число умерших с начала пандемии — 4 042 человека.

— В числе умерших — десять мужчин от 51 до 83 лет и четыре женщины от 57 до 85 лет, — сообщили в областном оперштабе.

За последние сутки выписались из больниц 281 пациент. Всего же полностью оправились от болезни 60 379 пациентов.

За сутки вирус подхватили еще 385 человек. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 89 396 человек, в том числе 9 914 детей.

В больницах сейчас лежат 3 708 пациентов, в том числе 43 ребенка. В реанимации находятся 342 человека, к ИВЛ подключены 62 пациента.

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