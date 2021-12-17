В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы почти 40 зданий останутся без горячей воды и тепла

В Новосибирске на трубопроводе на улице Немировича-Данченко обнаружили повреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на трубопроводе на улице Немировича-Данченко обнаружили повреждения. Сотрудники СГК приступят к их устранению в субботу, 18 декабря.

— На время работ придется сузить проезжую часть на 2,5 полосы на улице Сибиряков-Гвардейцев с девяти вечера 17 декабря, — сообщили в Сибирской генерирующей компании. — Из-за ремонта в контуре временного отключения от тепла и горячей воды жители 24 многоквартирных домов, 1 детское и 1 медицинское учреждения, 13 административных зданий. Теплоснабжение будет отключено с шести часов утра до десяти часов вечера 18 декабря.

Завершить ремонтные работы планируется 18 декабря, а убрать блоки и полностью открыть движение на улице планируется после 23 декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как из-за аварии на теплотрассе, утром, 14 декабря, в Новосибирске жители 50 домов остались без горячей воды и тепла.

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Тепло обещают дать в квартиры к десяти вечера, пока же жители спасаются обогревателями (подробнее).

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