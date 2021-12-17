Женщина написала заявление в полицию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске женщина обвинила таксиста в краже. Несколько дней назад она возвращалась рано утром домой и забыла телефон в машине. Инцидент произошел в Первомайском районе.
— Телефон был марки айфон 12 про. Ущерб составил 70 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, что недавно у девушки неизвестный украл украшения и деньги из квартиры. Общий ущерб составил 127 тысяч рублей. Ограбление произошло в промежуток с 12 до 22.00.
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