Парню отрезало палец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области парню на заводе отрезало палец. Инцидент произошел в Новосибирском районе.

— Парню 28 лет. Во время работы ему отрезало палец на тестозамесе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Его тут же показали медикам.

Врачи поставили диагноз — ампутация средней трети пальца. Как уточнил источник, от госпитализации работник завода отказался.

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