Парню отрезало палец.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области парню на заводе отрезало палец. Инцидент произошел в Новосибирском районе.
— Парню 28 лет. Во время работы ему отрезало палец на тестозамесе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Его тут же показали медикам.
Врачи поставили диагноз — ампутация средней трети пальца. Как уточнил источник, от госпитализации работник завода отказался.
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