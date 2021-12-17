В Новосибирске загорелось здание с рестораном «Шемрок»

Пожар засняли на видео очевидцы. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером в пятницу, 17 декабря, загорелось трехэтажное здание, где расположен ресторан «Шемрок» на улице Нарымская, 23\2. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— Пламя охватило крышу здание, а дым распространился на все этажи. Люди, находившиеся внутри, вышли на улицу сами, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На месте произошедшего работали пожарные. В областном МЧС пояснили, что возгорание случилось в вентиляционной трубе и обрешетки здания.

— Пожарные выехали на место в 17:51, на момент прибытия первых подразделений горение происходило в вентиляционной трубе, а также горела обрешетка пристройки здания, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В 18:15 открытое горение было ликвидировано: на площади 15 квадратных метров обрешетки пристройки и на площади 2 квадратных метров вытяжки. В результате произошедшего погибших и пострадавших не было.

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