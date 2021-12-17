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Происшествия17 декабря 2021 12:11

Главу сельсовета под Новосибирском подозревают в краже 200 тысяч рублей

Следователи организовали проверку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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Главу задержали правоохранители.

Главу задержали правоохранители.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Главу сельсовета под Новосибирском подозревают в краже 200 тысяч рублей. Преступление произошло в Черепановском районе.

— Мужчина используя должностное положение украл 200 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент проводится проверка по факту злоупотребления главой сельсовета длжностными полномочиями. Уголовное дело могут возбудить по статье 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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