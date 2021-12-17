Главу задержали правоохранители.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Главу сельсовета под Новосибирском подозревают в краже 200 тысяч рублей. Преступление произошло в Черепановском районе.
— Мужчина используя должностное положение украл 200 тысяч рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
В настоящий момент проводится проверка по факту злоупотребления главой сельсовета длжностными полномочиями. Уголовное дело могут возбудить по статье 285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями». Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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