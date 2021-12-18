Погода в Новосибирске на 18 декабря 2021 года: в город пришла оттепель

В Новосибирске будет тепло. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 18 декабря 2021 сибиряков порадует: температура останется в районе нуля. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура в Новосибирске составит -4…-6 градусов, а днем повысится до -1…-3. Будет идти мокрый снег, ночью метель. Ветер слабый, юго-западный, со скоростью до 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области обещают потепление до -1…-6 градусов. Будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица.

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