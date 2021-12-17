Новосибирская Общественная палата объявила итоги конкурса «Во Благо»

С каждым годом на конкурс «Во Благо» поступает все больше заявок. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты

Конкурс «Во Благо» направлен на развитие культуры добровольчества и благотворительности в Новосибирской области. Идея мероприятия принадлежит региональной Общественной палате, которая проводит его с 2019 года. Конкурс популярен и значим для людей: несмотря на пандемию, конкурсная комиссия получила 70 заявок на участие.

Первое место в номинации «Благотворитель года» (физические лица) заняла Ольга Тупицына - волонтер, руководитель группы ежегодной народной благотворительной акции «Подарки всем селом». А в номинации «Благотворитель года» среди некоммерческих организаций первое место заняла региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела» под руководством президента Людмилы Гололобовой.

Первое место в номинации «За системную благотворительность» среди некоммерческих организаций заняло региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области.

Первое место в номинации «Лучший благотворительный проект» среди некоммерческих организаций присудили местной общественной организации по поддержке общественных инициатив «Центр развития добровольчества Мошковского района Новосибирской области» под руководством Анастасии Батуриной.

Первое место в номинации «За системную благотворительность» получило ООО «Стройбизнесгруппа». Лучшим благотворительным проектом стал проект ООО «Медицинский центр ЮМДжиКидс».

Лидером корпоративной благотворительности стала Группа «Сибантрацит» и все юридические лица, находящиеся под ее управлением в Новосибирской области: АО «Сибантрацит» и ООО «Разрез Восточный» (Сергей Владимирович Мельников, генеральный директор ООО «УК «Сибантрацит»).

В номинации «Социальное СМИ» первое место заняла «Северная газета», главный редактор - Раиса Акилина.

Номинацию «Специальная премия «Во Благо» региональная Общественная палата ввела, чтобы поддержать проекты, оказывающие помощь в период пандемии. Первое место в этой номинации присудили Новосибирскому областному отделению общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Ознакомиться со всем списком победителей можно на официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области.

О формате проведения, месте и времени церемонии награждения организатор конкурса сообщит каждому конкурсанту отдельно.