Новосибирцам предлагают стать наркозакладчиками за 90 тысяч рублей в неделю

Новосибирцы пожаловались на сомнительные сообщения, которые приходят им в соцсетях. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирцы пожаловались на сомнительные сообщения, которые приходят им в соцсетях. Людям предлагают стать «закладчиками» наркотиков и обещают платить до 90 тысяч рублей в неделю. Сейчас такой массовой рассылкой заинтересовались правоохранители.

— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается лицо, распространившее данную информацию, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции также напомнили, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от характера преступления людям может грозить наказание от штрафа вплоть до пожизненного срока в тюрьме.

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