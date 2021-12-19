В Новосибирской области школьница ударилась головой об крыльцо дома

Девочку осмотрели врачи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области школьница ударилась головой об крыльцо. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево.
— Девочка шла по улице и подскользнулась, упала и ударилась. Она тут же обратилась за помощью к медикам. Врачи поставили ей диагноз — ушибленная рана волосистой части головы, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, врачи так же подозревают закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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