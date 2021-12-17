В Новосибирске на выходных потеплеет до -1 градуса

На выходных потеплеет до -1 градуса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на выходные 18 и 19 декабря ожидается ощутимое потепление. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до -4…-1 градусов.
— В субботу, 18 декабря, в Новосибирске ожидается потепление вплоть до -1…-3 градусов, ожидается снегопад, ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В воскресенье, 19 декабря, потеплеет до -2…-4 градусов, ожидается умеренный снегопад. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Сервис Яндекс.Погода дает схожий прогноз. Местные синоптики обещают потепление до -5…-3 градусов и снегопад.
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