В Новосибирске у девушки украли деньги и драгоценности на 127 тысяч рублей

Драгоценности и деньги девушка хранила в квартире. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН/архив "КП"

В Новосибирске у девушки украли деньги и драгоценности. Инцидент произошел в Ленинском районе.

— Деньги и украшения девушка хранила в квартире. Ограбление произошло в промежуток с 12 дня до 22.00. Неизвестный проник в дом к сибирячке и украл оттуда все ценное. Как ему это удалось пока еще неизвестно, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Когда девушка обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Следоватеди возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».

Напомним, что в прошлом месяце в Новосибиоской области домработница украла у своей хозяйки драгоценностей на пять миллионов рублей. Она прихватила с собой два кольца работы итальянского ювелирного дома с 16 камнями белого цвета и французского ювелирного дома с тремя камнями белого цвета, два браслета, а также фамильные украшения.

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