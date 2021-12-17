Пробки на вечер в Новосибирске 17 декабря 2021 года: Восход стоит

Пробки на вечер в Новосибирске 17 декабря 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 17 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов.

На правом берегу пробки сковали такие улицы, как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Кирова, Пролетарская, Бориса Богаткова, Никитина, Военная, Красный проспект, проспект Димитрова, Кошурникова, Дуси Ковальчук, Фрунзе, Ядринцевская, Писарева, Кропоткина, Залесская, Писемского и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу заторы образовались на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Блюхера, Котовского, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в обе стороны. По Октябрьскому и Бугринскому мостам проезд свободен.

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