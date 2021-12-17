В Новосибирске на ярмарке «День хвоста» будут бесплатно раздавать породистых кошек. Фото: "Сибкрай".

В Новосибирске в ТЦ «Континент» на улице Троллейной, 130 а пройдет ярмарка «День хвоста». Она начнется в 12:00 субботы, 18 декабря, и продлится до 18:00. На ярмарке в этот раз представят 30 кошек и 5 собак. Среди них будут и породистые.

Как рассказал изданию «Сибкрай» владелец приюта «Наследие Бастет» Имран Тано, на ярмарке будет персидский кот Филин. Его, к сожалению, выбросили прошлые хозяева. Питомца нашли около общежитий.

— К сожалению, стресс подорвал его здоровье, у кота расстроилось пищеварение. Сейчас он на лечебном корме. Но за этим котом явно когда-то хорошо ухаживали, кажется, ему проводили операцию по коррекции заворота век, видны следы швов. Но глаза у него все равно на «мокром месте». Филин пренебрегает гигиеной, смешно злится на вычесывание, но своей брахицефальской пастью укусить почти не способен. Вообще этот кот очень негодует в клетке, но выпустить мы его пока не можем из-за лечебной диеты, — поделился с журналистами Имран Тано.

А еще на ярмарке будут шотландская вислоухая кошка Фрося и тайский кот Терренс. Другие животные, которых представят на мероприятии, не породистые. Однако они не менее обаятельные и трогательные. А еще у них большие и любящие души.

Во время ярмарки в приют можно передать посылки: корм для животных и антипаразитные средства.

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