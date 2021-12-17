Новосибирцам предложили пройти тест на знание советских гаджетов

Погрузитесь в атмосферу советского времени. Фото: София Березовская
Интересный тест на знание быта СССР подготовили для жителей Новосибирска журналисты издания «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».
Пройдя его, вы сможете проверить, смогли бы вы обосноваться в советском Новосибирске, если бы отправились туда на машине времени. В этом тесте авторы собрали все самые удивительные электронные приборы, неоднозначные приспособления и замысловатые гаджеты прошлого века.
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