Новосибирские пловцы взяли первое золото на чемпионате мира по плаванию

Новосибирские пловцы взяли первые золотые медали. Фото: Минспорт Новосибирской области

Новосибирские пловцы Владимир Морозов и Даниил Марков взяли первые золотые медали на чемпионате мира в эстафете вольным стилем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

— В первый же день соревнований мужская сборная России завоевала золото в эстафете 4 х 100 метров вольным стилем. Морозов и Марков выступили в предварительном заплыве, на первом и четвертом этапах соответственно. Благодаря в том числе усилиям сибиряков наша национальная команда прошла в финал, — сообщают в пресс-службе Минспорта.

В результате российская команда опередила итальянцев в самом финише на 0,16 секунды.

Парни поддерживали и болели друг за друга.

— Я проплыл свой четвертый этап за 47,00, в эстафетах я так еще не плавал! Первый день — всегда тяжеловато, нужно время, чтобы «расплыться». В финале мы с Володей Морозовым очень эмоционально болели за ребят, аж руки тряслись и голос сорвали! — поделился впечатлениями Даниил Марков.

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