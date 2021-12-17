В Новосибирской области 200 беременных женщин привились от ковида. Фото: Минздрав НСО.

В Новосибирской области от коронавируса привились 200 беременных женщин. Полностью завершили курс вакцинации 153 будущих мамы. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Так, в ведомстве рассказали об одной сибирячке, которая ждет уже 6-го ребенка. Сейчас Севара Ахмаджонова на 32-й неделе беременности. Женщина полностью прошла курс вакцинации. По ее словам, после первой прививки у нее не было никаких последствий — ни озноба, ни недомогания, ни температуры. Как уточнили в Минздраве, женщина сперва сомневалась на счет вакцинации, но взвесив все за и против, решила привиться.

— Я решила перестраховаться. Прочитала, что родильниц, больных коронавирусом, в отдельную от новорожденного палату переводят, и после родов только через месяц могут ребенка показать. Я бы так не хотела. Лучше привиться, — рассказала сибирячка.

По словам заведующей женской консультацией № 1 Новосибирского роддома № 6 Людмилы Снегиревой, таких ответственных беременных, как Севара, мало. При этом каждой беременной врачи советуют прививаться с 22-й недели беременности. Медики уверены, вакцина защищает не только будущую маму, но и ее малыша.

По данным Людмилы Снегиревой, примерно у 3-4-х женщин в положении, которые наблюдаются в их консультации, каждый месяц выявляют ковид. Вывод врачей один — вакцинация беременным необходима. В первую очередь привиться нужно женщинам, которые страдают ожирением, гипертонией, болезнями почек. Такие пациентки входят в высокую группу риска.

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